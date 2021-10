L'era digitale come ha cambiato il nostro modo di approcciarci alle relazioni e alla sessualità? Come orientarsi tra like, selfie, sexting, dating app? Sono queste le domande che il dottor Michele Spaccarotella, psicologo e psicoterapeuta, si è posto e ha riportato nelle pagine del suo nuovo libro "Il Piacere Digitale" (Giunti), cercando di affrontare questi temi per capire come vivere al meglio il piacere in questo mondo iperconnesso.

Domande a cui il professionista cercherà di rispondere anche domani, presso gli istituti paritari Steve Jobs (via Piccarello 2), alle 17.30, in un appuntamento aperto al pubblico (gratuito ma con prenotazione obbligatoria al numero 392 0982333 o via mail all'indirizzo info@centrotmilatina.com) che vedrà tra gli ospiti altri esperti del settore, quali il dottor Omar Bellanova (psicologo, sessuologo e piscoterapeuta del Centro Tmi Latina e Centro Romano di Psicoterapie Integrate), il dottor Andrea Stramaccioni (psicologo, psicoterapeuta, vice presidente Iiris), la dottoressa Erika Vitali (psicologa e psicoterapeuta, Centro Tmi Latina) e la dottoressa Marta Rossi (psicologa, CeRipa Latina).

Michele Spaccarotella svolge la libera professione di psicologo e psicoterapeuta a Roma, nell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (Iis), presso il quale è Responsabile della didattica e Docente nel corso biennale in Psicosessuologia. È cultore della materia presso la cattedra di Parafilie e Devianza (Prof. Fabrizio Quattrini) dell'Università degli Studi dell'Aquila. Si occupa di ricerca e clinica nel campo della dipendenza sessuale ed è infatti co-Autore del QDS (Questionario sulla Dipendenza Sessuale). Conduce seminari divulgativi ed è autore di diversi articoli in ambito psicologico e sessuologico. Collabora con radio locali e nazionali e con importanti testate giornalistiche.