La Befana dell'associazione il Mercatino di Aprilia dona una bella sorpresa a tanti bambini della città, regalando 665 sacchetti pieni di dolci. Anche quest'anno infatti l'associazione che promuove la manifestazione della terza domenica del mese si è distinta per la solidarietà, la giornata è iniziata con una visita alla Parrocchia dello Spirito Santo nel quartiere Toscanini con Don Alessandro, vicario territoriale di Aprilia, che coordina le sedi Caritas di Aprilia e raggiunge tante famiglie bisognose di Aprilia. Poi in sella alla sua scopa magica, la Befana del Mercatino ha fatto visita ai piccoli ospiti della Casa-famiglia Mater Onorabilis di Lido dei Pini.

Infine la giornata si è chiusura con la Befana in visita a Villa Silvana donando i sacchetti ai nipotini degli ospiti. «E' stata una meravigliosa giornata all'insegna della solidarietà che regalerà un sorriso ed un momento di felicità a tanti bambini. Ringraziamo chi ha consentito questa stupenda giornata di solidarietà: stabilimento Midi in via Nettunense ad Aprilia, stabilimento Mon Desir di Frosinone, l'agente di Commercio Gianni Riccio, i cittadini che ci hanno donato caramelle tra cui una citazione speciale è d'obbligo per la nostra amica Simona; i volontari della Associazione di protezione Civile Carabinieri che ci hanno supportato per la realizzazione dei sacchetti regalo (Angelo Guastella, Simona Cecchetto, Francesco Bastillo, Francesco Carillo, Cesare Middione, Fernando Nalli ed il presidente Franco Ranaldi), il sindaco Antonio Terra, gli assessori Francesca Barbaliscia, Gianluca Fanucci e Alessandro D'Alessandro, la Pro Loco di Aprilia e i volontari dell'associazione Il Mercatino di Aprilia. E' sempre un piacere regalare un sorriso a chi ne ha bisogno».