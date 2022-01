Un grande evento legato allo sport ma anche al sociale sta per essere ospitato a Sabaudia. La città delle dune ospiterà infatti nella splendida location dell'Hotel Oasi di Kufra la mostra itinerante "Un secolo d'Azzurro – La storia della Nazionale Italiana di Calcio". L'esposizione sarà inaugurata il prossimo 4 febbraio e sarà visitabile fino al 13 con ingresso gratuito, un evento organizzato dalla "Manfredi Event" di Raffaele Manfredi in collaborazione con Luciano Colantone.

Di cosa di tratta? E' una mostra antologica curata dal dirigente sportivo, giornalista e scrittore Mauro Grimaldi in cui i primi cento anni del calcio italiano ed oltre vengono raccontati attraverso 300 cimeli originali. E' la più grande mostra sulla Nazionale Italiana di Calcio realizzata grazie all'impegno dell'Associazione Sant'Anna di Aldo Rossi e Sabrina Trombetti. Ma per quanto riguarda Sabaudia c'è molto di più. L'evento ospiterà infatti l'iniziativa "Colora d'azzurro la beneficenza".

Benchè l'ingresso alla mostra sia gratuito, all'interno darà posizionato un contenitore in cui i visitatori potranno lasciare un'offerta libera. Sarà inoltre possibile acquistare anche i biglietti della lotteria che vede in palio tre maglie autentiche della Nazionale. Il ricavato sarà consegnato alla Caritas della parrocchia della Santissima Annunziata di Sabaudia. "Posso anticipare - commenta Raffaele Manfredi – che ci saranno diverse sorprese per ciò che concerne gli ospiti. Poi, oltre ai cimeli della mostra verranno esposte anche alcune maglie storiche della nazionale dei collezionisti Stefano e Franco Camozzi. Sono felice che Sabaudia possa ospitare un evento così prestigioso e invito tutti a partecipare. Per quel che mi riguarda vorrei dedicare il mio impegno nell'organizzazione a mia madre che mi ha sempre spronato a mettermi in gioco per la città".