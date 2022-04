Successo di pubblico per la Passione vivente di Gesù Cristo. Ieri pomeriggio ad Aprilia nella rinnovata location del parco Falcone-Borsellino di via dei Mille si e svolta la suggestiva rievocazione storica arrivata all'ottava edizione. La manifestazione ha coinvolto ben 150 rievocatori storici non professionisti per una performance artistica e religiosa emozionante, che ha visto una notevole presenza di cittadini. Nella cornice dell'area verde sono stati ripercorsi i punti più salienti e suggestivi del sacro racconto come l'ultima cena, l'arresto di Gesù, il processo davanti al Sinedrio, il processo davanti Ponzio Pilato, la via Crucis, la Crocifissione, il Sepolcro e la Resurrezione. "Ringraziamo - scrive il Comune di Aprilia- l'associazione Passione di Cristo per l'impegno e la grande professionalità nel mettere in scena uno spettacolo che negli anni diventa sempre più ricco ed emozionante".