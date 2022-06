Le iniziative per il cinquantenario della Fondazione Roffredo Caetani entrano nel vivo con il primo grande evento al Castello Caetani di Sermoneta dove, da domenica 19 giugno e fino al prossimo 31 ottobre, verrà esposta la Spada di Cesare Borgia, uno dei pezzi più preziosi della collezione Caetani.

La storia

La spada di Cesare Borgia, del tipo "cinquedèa" (riferito alla larghezza della base della lama di appunto cinque dita) è una splendida arma da parata della fine del Quattrocento e dal XVIII secolo è conservata nella collezione Caetani. Al di là dello straordinario valore artistico dovuto alle scene incise, arricchite da dorature e smalti policromi, la spada di Cesare è un esempio di rimando ideale al mondo dell'antichità classica: giocando sull'omonimia, l'arma è decorata da scene che si riferiscono a Giulio Cesare, preso a modello dal principe rinascimentale. Se è accertato l'esecutore materiale, della spada, Ercole de' Fedeli, celebre orefice attivo oltre che per i Borgia per gli Este a Ferrara, più controversa è la datazione dell'arma. La scritta al centro dell'elsa, riferita a Cesare Borgia e ai suoi titoli, «Card(inalis)» e «Valen(tianus o -tinus)» può riferirsi al 1498, ultimo anno in cui Cesare fu cardinale, o al 1499, quando, sposando la nipote del re di Francia, ottenne il ducato di Valentinois. La spada è entrata nella disponibilità della famiglia Caetani a partire dalla fine del 1700.

La mostra-evento dal 19 giugno al 31 ottobre 2022

La Fondazione Roffredo Caetani ha organizzato – grazie alla disponibilità della Fondazione Camillo Caetani che custodisce la spada negli archivi di Palazzo Caetani in via delle Botteghe Oscure a Roma -, l'esposizione dell'arma, definita anche la "Regina delle spade", che troverà spazio in uno dei suggestivi ambienti del Castello Caetani di Sermoneta.

La mostra rientra nel normale percorso di visita del Castello Caetani di Sermoneta, prenotazioni esclusivamente sul sito: www.castellocaetanidisermoneta.it

Il 18 giugno il convegno sulla figura di Lucrezia Borgia e i Caetani

Sabato 18 giugno, dalle ore 10 alle ore 18, la Fondazione Roffredo Caetani ha organizzato un importante convegno di studio dal titolo "Lucrezia Borgia e i Caetani", con l'obiettivo di approfondire la storia dei Caetani e del territorio pontino tra Quattrocento e Cinquecento analizzando il complesso rapporto tra la famiglia e i Borgia. Il convegno viene organizzato in sinergia con la Fondazione Camillo Caetani di Roma sotto il patrocinio dell'Istituto Nazionale di Studi Romani, dell'Associazione Roma nel Rinascimento, della Società Romana di Storia Patria e del Comune di Sermoneta. Il convegno sarà aperto ai visitatori del Castello Caetani fino ad esaurimento posti.

Dichiarazione del presidente della Fondazione Roffredo Caetani Tommaso Agnoni: "Il Castello Caetani di Sermoneta torna al centro delle attività della Fondazione Roffredo Caetani per questo anno di eventi. L'esposizione della Spada di Cesare Borgia, figlio di Alessandro VI e fratello di Lucrezia Borgia, è un evento straordinario che segna un punto di svolta nell'impegno della nostra Fondazione per rilanciare le iniziative all'interno della fortezza di Sermoneta. Un oggetto prezioso e di importantissimo valore storico che si potrà finalmente ammirare all'interno di uno dei luoghi simbolo della famiglia Caetani e che, in un breve momento storico, ha visto anche la presenza dei Borgia, tra cui Lucrezia, che esercitò la signoria su Sermoneta lasciando importanti tracce del suo governo. Per questo motivo sabato 18 giugno, giorno precedente quello di apertura al pubblico della mostra, la Fondazione ha deciso di organizzare un importante momento di studio sul rapporto tra le due potenti famiglie e sulla figura di Lucrezia Borgia. Per queste iniziative voglio ringraziare la Fondazione Camillo Caetani, gli studiosi che hanno lavorato per organizzare il convegno e le associazioni e gli enti che hanno deciso di concedere il loro patrocinio".

Gli appuntamenti:

Convegno Lucrezia Borgia e i Caetani, sabato 18 giugno dalle ore 10: apertura riservata agli ospiti e ai visitatori del Castello Caetani di Sermoneta (fino ad esaurimento posti), il convegno verrà trasmesso in diretta sul canale youtube della Fondazione Roffredo Caetani.

Esposizione della Spada di Cesare Borgia da domenica 19 giugno riservata ai visitatori del Castello Caetani di Sermoneta, prenotazioni esclusivamente sul sito castellocaetanidisermoneta.it.

Informazioni sulle attività e gli eventi 2022 sempre disponibili sui canali social della Fondazione Roffredo Caetani, del Castello Caetani di Sermoneta, del Giardino di Ninfa e sul sito www.frcaetani.it.