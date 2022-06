Si terrà oggi pomeriggio alle 19, presso Il Giardino del Pane, in via Litoranea 24 a San Felice Circeo, l'evento "Un brindisi al panettone estivo - Un dolcissimo incontro all'ombra di Circe". Un appuntamento che proporrà i giusti abbinamenti per esaltare al meglio il gusto del panettone, in un viaggio inebriante nei sapori e nei profumi, accompagnato dalle note dell'Art Cafè 900 Trio.

Per partecipare alla degustazione è necessaria la prenotazione ai numeri 0773 596281 oppure 339 8478935