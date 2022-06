A presentare l'evento: Emanuele Margiotta. I ballerini che si esibiranno sono Peter Kertz e Alice Mei, Vincenzo Fesi e Ariadna Beltran, Alexey Kazennov e Marta Strawicka, Leonardo Ost e Francesca De Vita, Livio Totteri e Morena Petrolati, Valentina Raimondi e Danilo Broschetti, Giulia Fantini e Antonio del Villano, Annapaola Ortu, Emanuele Margiotta e Anna Portell Bueso. Questo l'ordine delle Swing band per esibizione: venerdì, The Jeepers; sabato, red Pellini feat. Luca Vallotti; domenica, Jazz…Please.

Ecco cosa sarà Rétro festival: 3 parties con band in live music, Rétro market 40 stand di moda e design vintage, Rétro food ad accogliervi i migliori food truck del Lazio, area giochi e servizio baby sitting su richiesta, visite guidate centro storico / Tempio di Giove, yoga per ballerini, spiaggia convenzionata e molto altro.

