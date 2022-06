"Questa è una rassegna di grande valore per la comunità perché genera aggregazione e crea cultura visto il livello dei protagonisti degli appuntamenti" queste le parole del Sindaco di Latina Damiano Coletta in apertura della conferenza stampa dei Salotti musicali che si è tenuta questa mattina presso il Circolo Cittadino di Latina, il cui presidente Alfredo De Santis, ha fatto gli onori di casa salutando e ringraziando l'associazione per il lavoro che svolge, non nascondendo l'orgoglio di ospitare il primo evento della rassegna.

L'assessore alle attività produttive Simona Lepori ha ribadito l'importanza di fare rete tra attività commerciali cultura, arte. Quella rete che riporta tutti uno accanto all'altro.

Alla conferenza è intervenuto anche il Presidente della fondazione Varaldo Di Pietro che ha voluto presentare "The Call To Unite, Voices of Hope and Awakening", libro, di cui la fondazione si farà promotrice, che offre ai lettori parole di saggezza a cui rivolgersi nei momenti difficili. Tim Shriver, uno degli autori e Presidente di Special Olympics, nei momenti bui della pandemia ha visto una buona opportunità per coloro che hanno fame di comunità, desiderio di rispondere a una chiamata alla guarigione, una chiamata alla speranza, una chiamata a unirsi e lo ha fatto riportando molte testimonianze. Giovanni Di Pietro ha annunciato che il 23 Luglio, giorno dell'evento che vedrà protagonista Cristian De Sica verrà trasmesso un messaggio di Tim Shriver.

Alfredo Romano, Presidente dell'Associazione Eloemai, che organizza la rassegna, ha presentato il programma de i "Salotti Musicali" ringraziando i partner che hanno scelto di collaborare contribuire a questa edizione 2022, con la speranza che possa esserci sempre una maggiore partecipazione per poter offrire, alla città sempre di più per la diffusione della cultura che passa anche attraverso eventi come questi.



Le date

venerdì 1 LUGLIO ore 21 - Latina, Circolo Cittadino "Sante Palumbo" "ALJAMA" Antichi canti del Mediterraneo GIULI TRIPODI voce, percussioni e strumenti etnici - ALDO MERICO violino MARCO IAMELE flauti medioevali,zampogna - STEFANO TODARELLO liuto, chitarra barocca

venerdì 8 LUGLIO ore 21 - Latina, Giardini del Palazzo del Comune DANILO REA pianoforte

venerdì 15 LUGLIO ore 21 - Latina, Giardini del Palazzo del Comune #CONCERTO A QUATTRO ZAMPE - Spettacolo semiserio per uomini e animali PEPPE VOLTARELLI (Premio Tenco 2022) voce recitante LUCA CIARLA violino

sabato 23 LUGLIO ore 21.30 - Latina, Arena Campo CONI CHRISTIAN DE SICA in "UNA SERATA TRA AMICI" con la partecipazione di PINO STRABIOLI

venerdì 29 LUGLIO ore 21 - Latina Giardini del Palazzo del Comune "ARCHI E FRECCE TOUR" - FRANCESCO BACCINI ALTER ECHO STRING QUARTET MARTA TADDEI e NOEMI KAMARAS violino ROBERTA ARDITO viola – RACHELE REBAUDENGO violoncello