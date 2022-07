L'Associazione 52nd Jazz, il Giardino di Ninfa e la Fondazione Roffredo Caetani presentano Ninfa Jazz 2022, stagione estiva musicale nella location meravigliosa del Giardino più bello al mondo. Si parte domani con il Claudio Filippini Trio, con il celebre pianista suonano Luca Bulgarelli al contrabbasso ed Evita Polidoro alla batteria. Chi partecipa ai concerti, potrà anche effettuare visite guidate, all'interno del Giardino, all'ora del tramonto, esperienza unica che si potrà facilmente prenotare su www.boxol.it (per info 3501843609). Il biglietto del concerto costa 15 euro (ancora disponibili), giro turistico più spettacolo 30 euro (costo della prevendita 2 euro). Le persone con disabilità e il loro accompagnatore potranno, invece, assistere gratuitamente al concerto.

