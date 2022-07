A Latina arriva Benny Benack III, trombettista e cantante statunitense che negli ultimi tempi sta riscuotendo un incredibile successo internazionale per la sua notevole versatilità, ottima tecnica e padronanza del linguaggio jazz.

Insieme a lui sabato prossimo, 16 luglio alle 21.30, sul palco allestito all'interno dei Giardini di Ninfa, ci saranno anche Dario Rosciglione al contrabbasso, Daniele Cordisco alla chitarra ed Elio Coppola alla batteria.



All'età di 28 anni Benny Benack III, nato a Pittsburgh ma da tempo residente a New York, si è affermato come una delle voci più versatili e virtuose della sua generazione.

Acclamato dal New York Times che lo ha definito un giovane trombettista carismatico bravissimo anche come cantante, Benack ha un talento per deliziare il pubblico con brio, nello spirito dei grandi classici come Sinatra e Mel Tormé, con un cenno alle leggendarie trombe di Louis Armstrong e Dizzy Gillespie.



Ugualmente a suo agio sia in ambito jazz che pop, Benack ha lavorato con alcuni dei più grandi artisti della musica odierna in tournée che lo hanno portato in giro per il mondo.

Di recente è stato il protagonista del Birdland Jazz Club insieme alla leggenda del cabaret Ann Hampton-Callaway, in omaggio a "Louis & Ella".



Nel 2014 è stato semifinalista al prestigioso "Thelonious Monk International Competition. Da trombettista ha vinto numerosi premi, tra cui il "Carmine Caruso International Jazz Trumpet Soloist Competition", il "National Trumpet Competition" e il "National Trumpet Guild Jazz Competition.

A New York si esibisce nei migliori club, tra cui il famoso Blue Note.



Il progetto che andrà in scena sabato nasce dalla collaborazione tra Benny Benack III e i musicisti Elio Coppola e Daniele Cordisco che, nelle loro recenti tournée oltreoceano, hanno dato vita al quartetto con l'idea di promuovere un jazz innovativo.



Un concerto da non perdere al quale si potrà assistere prenotando i biglietti direttamente sul sito www.boxol.it (per info 3501843609).

Il biglietto del concerto costa 15 euro (2 euro di prevendita).



Come ogni sabato sarà anche possibile prenotare una Full Experience, ovvero tour dei Giardini di Ninfa al tramonto e concerto. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro).