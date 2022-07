Estrosa Floral Show, la sfilata di abiti di fiori, ancora una volta è riuscita a conquistare il pubblico di Aprilia. Ha infatti riscosso un enorme successo la quinta edizione della manifestazione che si è svolta al parco Falcone e Borsellino in di via dei Mille, un evento ideato e organizzato della floreal designer Savina Tatti.

In questa quinta edizione il pubblico ha assistito ad un rinnovamento della formula. Come ogni anno si sono create delle squadre per partecipare al contest floreale, ma questa volta con l'edizione 2022 intitolata "Fabula" c'è stato un tuffo nel mondo delle fiabe. E' stato questo infatti il tema ispiratore della gara. La competizione è iniziata mercoledì, prima con le squadre provenienti anche dalla Russia: nella mattinata è stata realizzata una composizione definita nel regolamento "dono"; nel pomeriggio, invece, sempre con fiori è stata ricreata l'ambientazione rievocata dalla fiaba assegnata; infine giovedì pomeriggio c'è stata la realizzazione dell'abito. La giuria, composta da Francesco Tinto, Marco Mazza, Gabriella D'Alosio e Marina Cozzo ha valutato le tre prove e nella classifica finale si è imposta La bella e la bestia che ha ottenuto il premio assoluto, anche se un enorme successo ha riscosso anche Mulan che si è imposta in due categorie. Mulan ha ottenuto la vittoria nelle sezioni "Dono del personaggio" (davanti a Pocahontas e La bella e la bestia) e "realizzazione (precedendo Encanto e Ocenia), La bella e la bestia invece si è piazzata al primo posto nelle categorie "essenza del personaggio" (precedendo Alice nel paese delle Meraviglie e Mulan) e ha ottenuto il premio assoluto, proprio davanti a Mulan e Alice nel Paese delle Meraviglie.

La serata, condotta da Johnny Passa, ha visto anche la presenza dell'assessore alla Cultura e allo Spettacolo Gianluca Fanucci, che ha consegnato gli attestati di partecipazione. Inoltre sul palco, ad arricchire l'evento, si sono alternati talenti della danza e del canto come Eleonora Croce, giovanissima promessa di Aprilia. Una serata ben riuscita che dimostra che ormai Estrosa sia entrata nel cuore della città.