La Vecchia Farfisa con il brano "Temporale" si aggiudica l'edizione 2022 di Aprilia Original Music, il contest per band emergenti promosso dal Comune. Ieri sera sul palco di piazza Roma si è infatti svolta la finalissima che ha visto sei realtà in gara (5 gruppi e un solista) che hanno superato le tre serate di selezioni svolte all'ex mattatoio: il successo alla fine è andato alla band di Cori e Norma con la canzone "Temporale" per la gioia dei loro fan, ai vincitori spetterà il diritto di suonare sul palco principale di piazza Roma in una delle serate della festa patronale di San Michele Arcangelo, oltre a buon da 550 euro in un negozio di strumenti musicali. La serata finale è stata condotta da Johnny Passa e Tiziana Mammucari con la presenza di Tonino Sarinelli, che ha condotto le selezioni.

La Vecchia Farfisa è composta da Tommaso Lana, Alessandro Cucchiarelli, Francesco Lombardi e Gianluca Pieri. Al secondo posto si sono classificati per Eant & 7EDSound e al terzo i Noname, che si sono aggiudicati un buono da 350 e 150 euro in strumenti musicali. Ma tutte le band che si sono esibiti sul palco (oltre ai primi tre Makinada, Sherpa e Vizzino) hanno ben impressionato la giuria e il pubblico, a dimostrazione di un alto livello della manifestazione organizzata dall'assessorato alle Politiche Giovanili e della Pro Loco in collaborazione con l'associazione Arci La Freccia.