Iniziata il 21 luglio, con uno o più appuntamenti ogni sera, la rassegna Cisterna Estate 2022 giunge alla vigilia del suo clou con le esibizioni di Pablo e Pedro nello spettacolo di cabaret "Come se fosse", nel concerto dei Tiromancino e, un'appendice il 21 agosto, con la "Notte di fuoco".

Stasera nella Corte di Palazzo Caetani si terranno, alle 19 lo spettacolo di clown e teatro di figura "Risate in Valigia" a cura de La Valigia di Cartone, alle 21 la presentazione del libro "L'invincibile estate" con gli autori Claudio Donatelli (preparatore atletico della nazionale italiana) e Annalisa Nicastro (giornalista), il consigliere delegato FIGC Mauro Grimaldi e il sindaco Valentino Mantini, mentre nell'area concerti di via Carducci si terrà lo spettacolo "Stars and Music. Le stelle del cinema incontrano la loro musica" a cura di 2UE in Concerto con ospiti Lina Testini, Deborah Niscola e Maresa Minati.

Domenica 14 agosto, alle 21 nella corte di Palazzo Caetani si terrà lo spettacolo musicale di canzoni napoletane "Musicando sotto le stelle: Partenope In-Canto" con Mimmo Di Francesco (voce e chitarra), Roberto Zorzo (fisarmonica), Giovanni Giugliano (contrabbasso), Natino Giardina (percussioni); alle 21:30 nell'area concerti di via Carducci una serata di prestigiazione ed illusionismo con "Les Fantastique" di La Vera Magia.

Il 15 agosto sul palco sarà protagonista la fantasia, il buon umore e la comicità assicurata dal collaudato duo PABLO & PEDRO, al secolo Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.

Resi noti dalla tv in trasmissioni come "Seven Show", "Zelig Off", "Zelig", "Colorado Cafè", dalle partecipazioni in "Beato tra le donne", "Cominciamo Bene Estate", "Quelli che… il calcio" e "Buona Domenica", ospiti frequenti del "Maurizio Costanzo Show", diretti da Pier Francesco Pingitore nei programmi "Barbecue", "Tele Fai Da Te" e "Gabbia di Matti", e da numerose partecipazioni e produzioni teatrali e poi al cinema con "Ciao Brother".

Il lungo percorso professionale nei locali e nei teatri di tutta Italia ha permesso alla coppia di affinare nel tempo una notevole tecnica e di creare un repertorio vasto ed eterogeneo che riesce ormai ad abbracciare la maggior parte delle espressioni comiche, come la satira, il surreal-demenziale e la parodia.

Imperdibile è l'appuntamento del 16 agosto, sempre nell'area concerti allestita nel parcheggio di via Carducci. Sarà infatti possibile assistere ad uno dei pochissimi concerti in zona e gratuito dei TIROMANCINO.

Cofondatore e leader storico della band è Federico Zampaglione, artista che spazia dalla musica al cinema alla letteratura. Ha realizzato vari videoclip, corto e lungometraggi come regista, ha pubblicato il romanzo "Dove tutto è a metà", ma la sua carriera artistica è legata soprattutto alla musica improntata alla commistione tra forma canzone e ricerca di sonorità non convenzionali.

Nata nel 1989, la band ottiene riconoscimenti di critica e pubblico con l'album "La descrizione di un attimo" in particolare grazie a "Due destini", colonna sonora de "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek, e poi con i brani "Per me è importante", "Imparare dal vento", "Amore impossibile", "Un tempo piccolo" con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello come "Miglior videoclip italiano".

Zampaglione collabora come autore con numerosi artisti come Noemi, Eros Ramazzotti, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Michele Bravi per "Sotto una buona stella" tema musicale dell'omonimo film di e con Carlo Verdone.

Dopo due anni di pausa, i Tiromancino, ripartono con i live e un tour che sta attraversando l'Italia. A Cisterna presenteranno il nuovo disco "Ho cambiato tante case" che torna alla poetica malinconica ma bellissima che ha reso il gruppo uno dei più famosi in Italia.

Cisterna Estate riprenderà sabato 20 agosto spostandosi nell'area mercato di via delle Province (ex Nalco) con l'allestimento di un'area food e shopping dove alle 18:30 si terrà il "1° raduno di auto e moto storiche a Cisterna di Latina", gara di abilità cronometrata a cura di Circolo Pontino della Manovella.

Mentre domenica 21 agosto alle 18 si terrà la 1° edizione di "Corsa dei quartieri" e concluderà il mese di manifestazioni, alle ore 22:30, l'evento "NOTTE DI FUOCO", spettacolo pirotecnico curato dalla Pirotecnica Gabriele R. e figli con il contributo di Califano Carrelli e Stradaioli Costruzioni Generali