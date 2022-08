Per informazioni: +39.350.5670004 | +39.329.8424810 | info@exotique.it Programma completo su https://exotique.it

Venerdì 26 agosto 2022 ore 19 - Sabaudia (LT) PASSEGGIATA POETICA NOTTURNA DEI QUATTRO LAGHI "LA NOTTE DEI SOGNI" ENTEN HITTI IN CONCERTO DALLE ORE 24 FINO ALL'ALBA PIERANGELO PANDISCIA - liuto, tamburi sciamanici, salterio GINO APE - oboe, flauti, electronics GIANPAOLO VERGA – violino JOS OLIVINI - piano, cetra, gong, arpa CARMEN D'ONOFRIO - voce

Ultimi appuntamenti di agosto per la rassegna itinerante ideata dall'Aps Exotique. Le Passeggiate Poetiche nel cuore del Parco Nazionale del Circeo, tra San Felice e Sabaudia, proseguono nel loro percorso di riscoperta e valorizzazione del territorio affidandosi ancora una volta alla musica e alle arti performative, confermandosi come nuova opportunità di rinascita culturale.

