La comunità di the SPACE, a Latina, sperimenta il potenziale costruttivo, divulgativo, aggregativo dell'oggetto artistico, pronta a indagarne la duplice natura di catalizzatore e, assieme, risultato di un'innovazione condivisa. Punto d'origine della ricerca è la fotografia d'autore, dal prossimo 2 settembre protagonista con la mostra "Nuova pelle" nei locali riservati al coworking, in Via dei Lucani, grazie alla collaborazione con il Fine-Art Photographer Martino Cusano, fondatore e volto del brand Itusphoto. Una sezione de "lo SPAZIO" si trasforma dunque in una galleria contemporanea ad alto tasso di flessibilità, adottando la formula non convenzionale dell'esposizione notturna, accessibile dalle 18:30 in poi per tutte e nove le serate d'apertura. Spiega l'organizzazione: «L'obiettivo è offrire una esperienza di consumo culturale a tutto campo, evidenziando un nesso di reciprocità tra le dinamiche caratteristiche dell'open innovation, fondata sulla contaminazione cross-settoriale delle competenze, e la valenza ispiratrice dell'entertainment».

Già presentata allo Spazio Tetenal di Roma in occasione del Mese della Fotografia 2019, la mostra Nuova pelle nasce come una raccolta di otto immagini in cui Cusano reinterpreta l'esperienza della disabilità "relativa". «Si tratta di un viaggio alla scoperta di un mondo pieno di voglia di superare ogni barriera - spiega l'autore - con una migliore attenzione alle difficoltà che affrontano ogni giorno le persone portatrici di disabilità, ma anche alla grinta che abita l'uomo. Osservatori di vita, ragioniamo su quanto sia labile il confine oltre il quale è facile scaricare sugli altri il peso delle nostre paure».

Ispirato dalle eccellenze informatiche che abitano the SPACE, lo stesso Martino Cusano si prepara a trasferire la sua fotografia – dalla vocazione analogica e per la dimensione fisica del contatto visivo - sulla piattaforma statunitense OpenSea, principale punto di riferimento del web 3.0 per la vendita e l'acquisto di collezionabili digitali; contestualmente alla mostra sarà infatti lanciata la prima collezione di NFT firmati Cusano: non oggetti fisicamente acquisibili e trasmissibili mediante i consueti canali di compravendita, bensì un insieme di informazioni che, registrato su Blockchain, identifica ciascuna opera come bene non fungibile (non fungible token) e ne certifica l'unicità, l'autenticità, la proprietà, la paternità.

«Alle origini di questo luogo – racconta il co-founder di the SPACE, Emanuele Viglierchio –, Latina ci si presentava come un foglio bianco. Una Città che esplodeva di innovatività, spontaneamente proiettata verso l'esterno, ma paralizzata dalla convinzione che valorizzare la propria identità significasse costringere le migliori energie entro duecentottanta chilometri quadrati. Noi scegliamo di restituire una casa alle idee che tornano da lontano, accogliamo professionisti in uno spazio di aggregazione dove le loro abilità possano potenziarsi e poi spingersi ancora verso altri luoghi. 'Nuova pelle' racconta proprio questo: il pensiero capace di evolversi in molteplici direzioni, l'impossibilità di dividere in compartimenti stagni una comunità di talenti alimentata da un radicato spirito di coesione. Siamo digitali – corpi imperfetti e preziosi - ma the SPACE esiste concretamente».

L'ingresso all'evento è libero e gratuito.

Per maggiori informazioni: +39 3343477704 / +39 3931805844 / info@thespaceitalia.it .