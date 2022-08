Sarà Max Gazze il protagonista musicale dell'edizione 2022 della festa di San Michele Arcangelo, patrono di Aprilia. Il cantautore romano si esibirà sabato 1 ottobre sul palco di piazza Roma, nell'ambito dei festeggiamenti che si svolgeranno dal venerdì 30 settembre e dal 2 ottobre e saranno preceduti - giovedì 29 settembre - dalla santa messa e dalla processione della statua di San Michele per le strade del centro. In questi minuti è in corso la conferenza stampa nel quale il sindaco Terra, gli assessori Fanucci e D'Alessandro e la Pro Loco stanno illustrando il programma della manifestazione, quest'anno organizzata in collaborazione con Radio Studio 93. Venerdì 30 settembre spazio allo spettacolo musicale degli Scirocckati che sarà proceduto dal concerto de La Vecchia Farfisa, band vincitrice di Aprilia Original Music, mentre domenica 2 ottobre il palco di piazza Roma ospiterà "Lui e gli amici del Re", tribute band di Adriano Celentano.