Domenica 25 settembre ci sarà la prima delle quattro date della rassegna musicale "Samarcanda - Domeniche d'autore al Museo Civico Archeologico", promossa dal Comune di Norma e dal Sindaco Andrea Dell'Omo ed avente come direttore artistico ed organizzativo il cantautore pontino Simone Sabatino. La rassegna avrà ospite in ognuna delle quattro date un cantautore ed il concerto si svolgerà in un vero e proprio gioiello di arte e cultura, il Museo Civico di Norma.

Ospite della prima serata sarà Roberto Billi, storica voce ed autore dei Ratti della Sabina.

L'appuntamento è domenica 25 settembre alle ore 18:30 al Museo Civico Archeologico in via della Liberazione 19, NormaSa. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per info : 3336842946