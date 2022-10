Maenza riscopre una sua illustre cittadina, autrice, scrittrice, storica e poetessa, ovvero Gigina Fasani Panetti. Lo fa in occasione della presentazione della ristampa di uno dei suoi tanti libri dedicati a Maenza, nello specifico "Maenza, fra cucina, poesia e pittura". L'appuntamento è alle 11 al Castello Baronale. Il libro ristampato è una raccolta di ricette semplici della tradizione rurale del paese di Maenza. Le ricette sono arricchite dai disegni del maestro Giovanni Colorito e dalle poesie dell'autrice che conducono il lettore nell'atmosfera arcaica dei borghi medievali. Come traspare dal cognome che ha portato fieramente, Gigina Fasani, sebbene nata a Sezze e cresciuta a Fondi, ha portato sulle spalle la sua "maentinità" e quella della sua famiglia da sempre. A Maenza ci torna da adolescente e se ne innamora nonostante siano gli anni della Seconda Guerra Mondiale durante la quale è costretta a rifugiarsi a Sant'Agata con altri sfollati sulle montagne dell'entroterra di Fondi. Tra quelli che con loro soffrono fame, freddo, cannoneggiamenti e rastrellamenti nazisti, ci sono anche Elsa Morante e Alberto Moravia che divengono buoni amici della famiglia. Tante le opere, di prosa e di poesia che ha dedicato a Maenza, valorizzandone tradizioni, usi, costumi e storia.

