Max Gazzè incanta il pubblico di Aprilia, una folla di persona ha letteralmente riempito piazza Roma, via dei Lauri e il centro storico per assistere al concerto del cantautore romano, artista di punta dell'edizione 2022 della festa di San Michele. E il cantante e bassista romano non ha tradito le attese, regalando uno show bellissimo con le hit più famose e i suoi successi più recenti: da "Vento d'Estate a "Il solito sesso", da "L'uomo più furbo" a "Cara Valentina, fino a "La Favola di Adamo ed Eva" che ha chiuso lo spettacolo, accompagnato sul palco da musicisti d'eccezione come Max Dedo ai fiati, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere e Daniele Fiaschi alle chitarre. Ad aprire la serata è stata "Mille", pseudinimo di Elisa Pucci, cantante a chitarrista dei Moseek che da due anni ha intrapreso anche un progetto solista. Una serata molto apprezzata dalla cittadinanza, che ha letteralmente invaso piazza Roma per assistere al concerto e ballare sulle note di Max Gazzè.