Torna nel fine settimana ‘VIAGGI DEL GUSTO A CORI D.O.C., De.Co. e non solo', la due giorni dedicata alle eccellenze e ai prodotti locali, al valore del cibo e del territorio che il Comune di Cori - Assessorato all'Agricoltura ha organizzato per l'8 e 9 ottobre 2022.

Un vero e proprio "villaggio del gusto" si aprirà al pubblico intorno al tempio d'Ercole - con 20 stand di prodotti locali dove si potrà degustare e acquistare oli, pani, dolci, prosciutto cotto al vino di Cori, trasformati della terra (prezzo di 15€ per le degustazioni incluso calice) –, menù degustazione attenderanno a pranzo i turisti nei ristoranti aderenti con una selezione esclusiva di prodotti coresi, eventi musicali allieteranno le due serate, dibattiti impegneranno i pomeriggi per parlare insieme di cambiamento climatico, patrimonio culturale, presente e futuro e, ancora, due Master Class aiuteranno gli appassionati a comprendere il valore del vino e capirne meglio i segreti.

Ma non finisce qui. Tre "Esperienze" (su prenotazione) sono state pensate per condurre ospiti e curiosi alla scoperta del meraviglioso territorio di Cori e Giulianello: visita guidata con bicicletta elettrica tra i vigneti doc di Cori, visita guidata al centro storico e ai principali monumenti, visita naturalistica al lago di Giulianello.

Dunque, una macchina complessa organizzata in un gioco di squadra tra le forze del territorio coordinate dall'assessorato all'Agricoltura.

"Vogliamo mettere insieme alla storia millenaria – spiegano il sindaco di Cori Mauro De Lillis e l'assessore all'Agricoltura Simonetta Imperia - i vini doc, i prodotti De.Co., nonché le altre produzioni che tengono conto della biodiversità legandosi al paesaggio del nostro paese che vanta bellezze artistico-architettoniche a partire dal maestoso tempio d'Ercole, location scelta per l'evento, il complesso monumentale di Sant'Oliva, la cappella dell'Annunziata, il tempio di Castore e Polluce, le mura poligonali… Oltre a tutto questo, faremo vivere in prima persona ai visitatori le nostre bellezze paesaggistiche attraverso delle passeggiate in bicicletta tra gli incantevoli vigneti delle cantine vitivinicole, un'opportunità di gustare sia con gli occhi che con il palato tutto il meglio che questo territorio sa offrire".

IL PROGRAMMA COMPLETO:

SABATO 8 OTTOBRE

Ore 10

Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

A cura di CicloWine

punto di ritrovo: Bombonera Padel Experience

30€: noleggio e-bike, assicurazione e guida

12€: con la propria bicicletta

Chiara: 3881982417

Augusto: 33993316249



Ore 10

Escursioni al Lago di Giulianello

a cura di Ente Monumento Lago di Giulianello e ASBUC.

punto di ritrovo:

s.p. Velletri-Anzio, Lago di Giulianello (presso il cancello d'ingresso)

Info e prenotazioni: Francesco 3497739600

email: monumentolagodigiulianello@outlook.com



Ore 10

Visite guidate nel centro storico di Cori

a cura di Associazione Arcadia

partenza in Piazza della Croce, durata visita circa 2 ore, con arrivo in Piazza del Tempio d'Ercole nel villaggio di Viaggi del gusto a Cori.

Prezzo: 5,00€

Roberta: 3319026323

Mail:arcadia@museodicori.com



Ore 11

Apertura mattutina degli stand di degustazione in piazza del Tempio d'Ercole

Attraverso 20 stand di degustazione, è possibile provare le bontà delle produzioni DOC, De.Co.(Denominazione Comunale) come il prosciutto cotto al vino di Cori e la ciambella scottolata, e gli straordinari frutti dei grani e degli ulivi del territorio.

Prenotazione non obbligatoria: 15€





Ore 11,30

Inaugurazione mostra fotografica "Il Carosello attraverso gli occhi degli Instagramers" a cura dell'Ente Carosello Storico dei Rioni di Cori

adiacente agli stand di degustazione



Ore 13

Viaggi del gusto a pranzo: menù degustazione nei ristoranti aderenti

Da Metardo 06 9678152

Nannì Pizzeria Bisteccheria Paninoteca 389 4588544



Sette Camini 06 967 9536

Zampi 06 967 9688

Jo Botto 06 967 9127

Checco 06 967 8336

De Novo e d'Antico 06 967 8949

La Taverna dei Golosi 338 938 8063

Osteria del Contadino 06 966 5414

Caffè del Cardinale 06 966 5200



Ore 15,30

Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

Visite guidate nel centro storico di Cori



Ore 17

Apertura stand di degustazione con gli Sbandieratori dei Rioni di Cori

Ore 17,30

Accoglienza pellegrini Via Francigena

Ore 18

Convegno ‘Il valore del territorio: potenzialità, biodiversità e filiera corta al tempo dei cambiamenti climatici'

a cura dell'Assessorato all'Agricoltura



Ore 19

Master class: conosciamo i vini locali

Sommelier guideranno gli enoturisti nella degustazione dei vini locali all'interno del villaggio degli stand. Ci si può prenotare in loco al momento dell'acquisto del biglietto degustazione, senza costi aggiuntivi, fino a esaurimento posti.



Ore 20

Concerto Alessio Pistilli in band

Ore 23

Chiusura stand

DOMENICA 9 OTTOBRE

Ore 10

Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

Escursioni al Lago di Giulianello

Visite guidate nel centro storico di Cori



Ore 11



Apertura stand

Ore 13

Viaggi del gusto a pranzo: menù degustazione nei ristoranti aderenti

Ore 15,30

Escursioni in e-bike tra i vigneti del Cori DOC

Visite guidate nel centro storico di Cori



Ore 17

Apertura stand

Ore 18

Convegno ‘Patrimonio culturale e storytelling: conoscere e raccontare l'enogastronomia di un territorio'





Ore 19

Master class: conosciamo i vini locali

Ore 19.30

Concerto ‘Vecchia Farfisa'

20.30

Concerto Cristiano Lui