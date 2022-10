Dal circo mediatico al circo vero e proprio il passo è stato breve per Ilary Blasi. La presentatrice italiana, al centro delle attenzioni del gossip nazionale per via della recente separazione dal "Pupone" Francesco Totti, con annessi risvolti legali ormai arcinoti, è stata protagonista ieri al Festival del Circo di Latina, dove si è prestata anche ad un numero di uno degli artisti. Naturalmente ripreso e riportato sulle stories del suo profilo Instagram ufficiale. La Blasi era in compagnia della sorella, della figlia più piccola e delle nipoti. Alla fine ha definito "splendido" lo spettacolo.

Intanto ieri la Giuria della Critica si è riunita per assistere ai due spettacoli in concorso dell'International Circus Festival, e per valutare i 24 artisti in competizione.

Presieduta dal manager Lele Mora, ne fanno parte Manuela Arcuri, Giancarlo Magalli, Brigitta Boccoli, Raffaello Balzo, Sofia Bruscoli, Veronica Ursida, Adriano Squillante, Cristiana Marli, e per la Stampa Dario Duranti, Flavio Michi, Simone Cimino, Adolfo Rossomando, François Rozes, Armando Alò, Vicente Llorca, Dina Tomezzoli, Francesco Puglisi, Raffaele Pongelli, Sarah Centra.

Soltanto questa sera però conosceremo i vincitori del Festival, in occasione del gran gala finale che come sempre promette emozioni e colpi di scena.