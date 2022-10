Il "Silver Yantra", festival pop internazionale che si tiene in Bulgaria ha visto trionfare due cittadini di Fondi: Fiorella Maria Di Trocchio e Lorenzo Michael Venditti, che si sono imposti nella categoria family group. La madre che vanta una carriera internazionale di circa venti anni come artista canora, ha coinvolto il giovane figlio di 15 anni in questa avventura internazionale che ha permesso ai due di portare a casa il successo.

Lei, infatti, ha calcato palchi di mezzo mondo passando anche per appuntamenti musicali di assoluto livello dalle Americhe all'asia, passando anche per gli Emirati Arabi. Il ragazzo, invece, che ha il sogno di diventare attore, oggi prova a cimentarsi in quella musica che in casa, risuona da sempre grazie proprio alla madre e che gli sta dando numerose soddisfazioni, non da ultimo il terzo posto in un concorso canoro internazionale a Malta poco prima dell'appuntamento in Bulgaria.

L'idea di partecipare alla kermesse bulgara era stata consigliata dal patron del "Roxil Music Label" di Formia Rocco Palazzo che, tra le altre cose, essendo il vocal coach del giovane Lorenzo Michael Venditti ha accompagnato i due fondani nella storica impresa. Nello specifico, il duo canoro ha vinto la concorrenza di circa venti gruppi, tutti composti da consanguinei. A portarli sul gradino più alto del podio del concorso canoro un medley composto da brani dei Bee Gees e dei Queen oltre a un brano di punta del musical Grease. Siccome il "Silver Yantra" è davvero un evento importante in Bulgaria, i due fondani hanno anche avuto la fortuna di essere ricevuti nel palazzo del governo del Paese. «Sembrava una pazzia - commentano i due - non volevamo partecipare. Poi ridendo e scherzando abbiamo addirittura vinto. E' stata un'avventura davvero indimenticabile».