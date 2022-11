Nico Battaglia torna a Terracina a distanza di sei anni. Venerdì 11 novembre a partire dalle 19.30 il cantante di Trani delizierà il pubblico in occasione del concerto organizzato dalla Chiesa di Cristo di Via De Amicis e dalla Chiesa Cristiana L'Oasi in Via Ponte di Ferro 38 dove si terrà l'atteso evento. Un talento musicale, quello di Nico Battaglia, emerso già a metà degli anni '90. I primi album nel 2003 (Isola di Grazia) e 2006 (Un Mondo di Mondi); il 29 settembre 2007 al Teatro Politeama di Palermo, Nico registra un album (Più Vicino) di un concerto live che racchiude il percorso artistico dei suoi ultimi anni di lavoro. Trasferitosi a Varese con la moglie Ester, apre la casa di produzione "Più Vicino Production" e nel 2012 esce un nuovo lavoro discografico: "Cielo dentro me", con la direzione artistica di Riccardo Samperi, amico e collaboratore di Nico da diversi anni. Nel 2016 ecco l'album "A Casa", un progetto di adorazione completamente in acustico. Non si tratta solo di un album, ma un'attitudine, un'opportunità, un luogo se non "il" luogo dove Gesù ci ha insegnato a cercare la Sua presenza. Nel 2018 una brusca interruzione per la scoperta e la dura lotta contro un tumore che colpisce la sua lingua. Dopo un importante intervento chirurgico, terapie e un lungo percorso di riabilitazione, Nico non si è arreso e, dopo circa un anno e mezzo, ha ripreso a cantare. Da questo viaggio così particolare e sofferto, nasce il suo ultimo album registrato dal vivo in Puglia il 23 novembre 2019. L'album, che contiene tredici brani inediti e scritti da Nico, in uscita nel 2020, si intitola IO CANTO ANCORA. Nel 2022 esce il primo libro di Nico dal titolo FIDATI DI ME dove l'autore racconta la sua storia di guarigione e rinascita. Nel corso della sua esibizione, Nico alternerà le sue canzoni a momenti di testimonianza della sua sofferenza e soprattutto della guarigione. Insomma, un appuntamento da non perdere.