Una bellissima notizia per l'Orchestra, arrivata alla vigilia di Santa Cecilia, Santa Patrona dei Musicisti, e a ridosso del 70esimo anniversario della Banda.

Un altro successo per l'Orchestra di fiati G. Rossini di Latina, a cui ieri sera è stata notificata la vittoria al primo concorso internazionale online di Lugano. L'orchestra ha partecipato all'iniziativa inviando un brano musicale, relativo ad un brano eseguito durante il concerto presso il Conservatorio di Latina Ottorino Respighi lo scorso 27 maggio.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli