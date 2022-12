Il libro è il resoconto di tre diversi momenti di incontro e di studio che si sono tenuti negli anni 2018, 2019 e 2020 sul tema della comunicazione, del linguaggio giuridico e dell'ascolto nel perimetro femminile dell'esercizio dell'amministrazione della giustizia, e ai quali hanno preso parte giuristi, magistrati, filosofi e linguisti, tutti concordi nel sostenere che il linguaggio giuridico abbia un ruolo primario e determinante nell'applicazione della norma da parte del magistrato, non soltanto rispetto alla interpretazione della legge, ma anche nei confronti della ricostruzione del fatto storico che alla norma si riconduce, perché è attraverso il linguaggio, la parola e la scrittura, che si attiva l'operazione di incontro tra norma e fatto, tra norma e realtà vivente.

