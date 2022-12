I 90 anni di Latina si attendono in piazza e si festeggiano sotto i fuochi d'artificio. Alla vigilia della ricorrenza è già festa. Stasera, a partire dalle ore 22, viaggio negli anni ‘90 di Wonderland, ondata di musica e spettacolo per rivivere il mito di un decennio glorioso. Un gruppo di professionisti, il corpo di ballo, le "Wonder girls" saliranno sul palco allestito in Piazza della Libertà, e la musica trascinerà il pubblico con le hit pop, rock e dance mixate a raffica. A completare lo show una serie di effetti speciali. Danno il via alla notte i Fanoya, sul palco allestito in Piazza della Libertà dalle ore 21.30, un duo amante della musica '80, prodotto dalla Ventidieci.



Già artisti del mese su MTV con il loro album del debutto "Ricordi gli accordi", già menzionati da Rolling Stone Italia, Giacinto Brienza (voce/chitarra) e Leone Tiso (synth) presenteranno il loro nuovo disco, "Le previsioni del tempo", dopo aver aperto importanti personaggi come Calcutta, Achille Lauro, Max Gazzè e Dargen D'Amico.

L'ingresso è libero, e la serata terminerà con lo spettacolo pirotecnico.