Si è tenuta ieri una caccia al tesoro molto particolare: i bambini e le bambine di Latina hanno giocato esplorando le vie e le piazze della città. Un momento di gioco, certo, ma anche di conoscenza dove (da piazza San marco al museo Cambellotti passando per piazza del Popolo, piazza Dante, parco Falcone e Borsellino e palazzo M) i piccoli cittadini e le piccole cittadine di Latina hanno imparato a conoscere meglio la loro città. L'iniziativa è stata organizzata da libreria a Testa in Giù, l'associazione Tre Mamme per Amiche, Latina Bene Comune.

Floriana Coletta e Patrizia Migliozzi di Latina Bene Comune hanno organizzato e gestito l'esecuzione del gioco. Con loro, Ilaria Sabatini Sabatini di Tre Mamme per Amiche e di Maila Di Domenico e Monica Felice di libreria a Testa In Giù. Il commento: "Iniziative di questo tipo sono fondamentali perché accrescono la conoscenza ed il senso di cittadinanza dei bambini e delle bambine. Visto il grande successo (hanno partecipato 46 bambini e continuavano ad arrivare richieste di partecipazione) ci siamo ripromessi di organizzare altri appuntamenti di questo tipo. Per contribuire all'educazione civica della Latina del futuro. Ringraziamo – dichiarano in conclusione – Maione store per aver fornito una parte dei premi in palio. La sinergia tra soggetti diversi si è rivelata, ancora una volta, preziosa per enfatizzare il valore della partecipazione". Si ringraziano anche gli altri soci che hanno aiutato: Dario Bellini, Pietro Leggio, Francesco Marcheggiani, Patrizia Ferrari ed Isabella Grassucci.