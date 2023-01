Con la chiusura dell'album di figurine e l'ultimo coupon pubblicato il 23 dicembre, si è chiusa la prima fase del progetto "Alla ricerca dei tesori pontini" che ha coinvolto più di trenta scuole nella stesura degli inserti dedicati alle esperienze, ai progetti e agli elaborati che sono stati prodotti dalle classi. Un viaggio affascinante in un vero laboratorio umano e didattico sempre in cammino quale è il variegato mondo delle esperienze che la scuola propone ai propri studenti: percorsi a contatto con la natura, nuove tecnologie, laboratori di lingua e di arte, interviste e racconti dal vivo hanno arricchito le nostre pagine per un mese e mezzo raccontandoci quanto viene fuori dalle esperienze scolastiche.

A questo mondo si è aggiunto anche il progetto dell'album di figurine dei Tesori pontini, al quale le scuole hanno aderito con entusiasmo e creatività producendo disegni, lavori e riflessioni.

Ora a febbraio scatta la seconda fase: quella dei contest intermedi per preparare i ragazzi all'incontro finale di Piana delle Orme.

1. Ci sarà un primo incontro a febbraio nel quale i responsabili del progetto parleranno ai ragazzi dei cenni storici, culturali, artistici contenuti nell'album e raccoglieranno domande e curiosità, spiegando loro come prepararsi alla gara intermedia di marzo.

2. Poi nel mese di marzo sono previsti i contest interni ai singoli istituti, ovvero una gara di conoscenza sui contenuti dell'album coordinata dalla Esseci Cooperativa Editoriale tra classi e/o alunni

3. Domenica 16 aprile gran finale con il contest di Piana delle Orme al quale parteciperanno tutte le scuole della provincia che hanno aderito al progetto per sfidarsi e avere la possibilità di vincere i premi messi in palio per gli istituti.

Nel frattempo su Latina Oggi usciranno gli inserti sulle scuole e in più per alunni e classi dei vari istituti che si volessero aggiungere c'è ancora la possibilità di acquistare direttamente il kit album e la collezione completa di figurine. Continuate a seguirci!