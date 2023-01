Un altro appuntamento da non perdere, domenica prossima con inizio alle 18.00, al Geena di via Custoza 2 a Latina.

Ad esibirsi il Fabrizio Cucco Quartet con un repertorio originale di composizioni firmate dal bassista Fabrizio Cucco, alcune delle quali contenute nel disco "For a Brief Moment".

Ad accompagnarlo, sul palco, il famoso sassofonista Maurizio Giammarco, Pierpaolo Principato al pianoforte e Alessandro Marzi alla batteria.

Fabrizio Cucco è docente di basso e materie complementari al Saint Louis College of Music di Roma; ha insegnato anche all'estero ed è conosciuto dal grande pubblico soprattutto grazie alle sue numerosi partecipazioni ai festival di jazz più importanti del panorama nazionale e internazionale. Nel corso degli anni ha suonato con tantissimi musicisti e artisti tra cui Fabrizio Sferra, Grazia Di Michele e, in situazioni orchestrali, anche con Beppe Servillo e Gegè Telesforo.

Maurizio Giammarco è un famoso sassofonista, compositore e arrangiatore di jazz italiano. Negli anni '80 è stato miglior sassofonista italiano per la rivista Fare Musica e vincitore del premio di Rai1 come musicista jazz dell'anno. Per anni ha diretto la Parco della Musica Jazz Orchestra con più di 100 concerti in Italia e all'estero. Ha accompagnato, in dischi e tournée di musica pop, grandi artisti come Mina, Mia Martini, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Ha, inoltre, composto musica per cinema e teatro.

Pierpaolo Principato è docente di corsi di Pianoforte jazz e Piano e tastiere al Saint Louis College of Music di Roma. Nel corso della sua carriera ha coltivato la sua profonda passione per il jazz tenendo concerti in numerosissimi Festival e Jazz Club italiani ed esteri con diverse formazioni. Tante anche le sue esibizioni dal vivo in trasmissioni televisive tra cui il "Roxy Bar" con Jovanotti e Paolo Belli.

Alessandro Marzi è, invece, docente di batteria e percussioni Jazz al Conservatorio di Perugia e di Teramo. Figlio d'arte, nel 2000, ha suonato in occasione del Giubileo di Roma con l'Orchestra di Franco Mannino all'interno del Colosseo. Nel 2003 e nel 2005 ha vinto il premio della critica al Jazz Hoeilaart International Contest, in Belgio. Nel 2010 si è esibito, in tournée, con Alex Britti, poi, è entrato a fare parte dell'Orchestra di Gigi Proietti. Tra le sue numerose collaborazioni da citare quelle con Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Javier Girotto e Francesco Baccini.

Jazz e opere d'arte in collaborazione con MAD, Museo d'Arte Diffusa di Fabio D'Achille; ancora per questa domenica, infatti, il Geena ospiterà anche i lavori dell'artista Mauro De Martino che esporrà la sua ultima produzione di acrilici su legno.

E' possibile prenotare e ricevere tutte le info sui concerti e sugli artisti al numero WhatsApp dedicato 350 1843609 oppure sul sito www.52jazz.com