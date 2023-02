Coniugare catechesi e disabilità perché nessuno sia tagliato fuori dai percorsi di vita e di fede essenziali sentendosi parte di una comunità. E' questo il filo conduttore della tavola rotonda dal titolo già emblematico "Nessuno escluso – abbi cura di me" che si terrà sabato 4 febbraio, dalle 9.30 alle 12 presso il Teatro Moderno di Latina, per affrontare i temi dell'educazione e dell'evangelizzazione inclusive. L'iniziativa è organizzata di concerto fra la Diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e la Comunità salesiana di San Marco (Latina). Nel corso dei lavori sarà garantito il servizio d'interpretariato italiano (Lis). Un appuntamento che darà la possibilità di approfondire i temi dell'inclusione e dell'integrazione a livello educativo-pedagogico e pastorale, per sensibilizzare sull'importanza di un accompagnamento spirituale ed umano che travalichi qualsiasi barriera e valorizzi l'unicità dei soggetti più fragili. I saluti iniziali saranno portati dal vescovo di Latina Mariano Crociata e dal parroco di San Marco, don Francesco Pampinella. Gli interventi previsti saranno di suor Veronica Donatello, Responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle Persone con disabilità della Conferenza Episcopale Italiana (CEI), e di don Andrea Lupi, sdb, Incaricato dell'Oratorio Don Bosco di Latina. A moderare i lavori sarà don Fabrizio Cavone, direttore dell'Ufficio per l'Annuncio e la Catechesi della Diocesi di Latina. Proprio don Fabrizio Cavone ha così commentato questa iniziativa: «L'incontro vuole essere un punto di arrivo di una sensibilità crescente verso il mondo della disabilità e dal tempo stesso chiede di diventare un punto di partenza per la nostra chiesa diocesana chiamata in diversi modi ad accogliere, accompagnare e valorizzare bambini e ragazzi con disabilità. Rimane una sfida ed una profezia per il nostro tempo quella di divenire una comunità inclusiva. I diversi apporti che confluiscono nel convegno si uniscono alla competenza e all'esperienza di suor Veronica Donatello che per la chiesa italiana è punto di riferimento per la pastorale rivolta alle persone disabili».

Don Andrea Lupi, entrando un po' più nel dettaglio, ha rimarcato che: «La tavola rotonda è nata dall'esigenza di coniugare catechesi e disabilità perché nella Chiesa nessuno possa sentirsi escluso. Per questo motivo, come ha spiegato molte volte anche suor Veronica, va rafforzata e diffusa la cura di percorsi catechistici inclusivi per persone che presentano disabilità fisiche, psichiche e sensoriali affinché possano pienamente partecipare alla vita della comunità, specie nei momenti della liturgia domenicale. Con questo convegno cerchiamo di fare rete coinvolgendo tutti, famiglie, educatori, sacerdoti, insegnanti e assistenti, terapisti. Costruire insieme si può. Sarà un bel lavoro. Iniziamo ad aprire questa nuova finestra sul mondo. Noi ci crediamo».