Alessandra Chicarella espone l'installazione "Vele Pindariche" da venerdì 10 febbraio nello Spazio Latinadamare del Comune di Latina e gestito dai giovani della Seaside in viale XVIII dicembre 124. L'artista pontina è coinvolta recentemente in una mostra diffusa con diversi progetti.

"È una sorta di studio pittorico itinerante il suo che percorre la città tra spazi pubblici e privati."

Giovedì 9 ci sarà anche una presentazione del suo libro "Il colore del metallo", illustrato con Fabrizio Gargano da AG collection in Via Sisto V alle ore 18:00 e la presentazione avverrà nel salottino della boutique di Arnaldo Grechi che ospita la biblioteca di strada con tantissime pubblicazioni del territorio che possono essere prese in prestito gratuitamente. Dalla settimana scorsa la sua mostra dedicata a John "Lennon" è esposta all'Accademia Britannica di Latina in via Bruxelles e sono in conclusione le sue mostre al Conservatorio di Latina "Il volo" e "Le città (in)visibili" dedicata al Centenario di Italo Calvino da SCM Solution Capital Management in via Spalato.

Mad Museo d'Arte Diffusa in collaborazione con Seaside ha allestito le vele e una copertura sempre in tela marina (objet trouvé - restituito dal mare al Lido di Latina), nel nuovissimo spazio multimediale all'ex tipografia Il Gabbiano. La mostra sarà esposta fino al 24 febbraio ed visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 fino alle 18:00 (in caso di altri eventi fino alle 20:00)

L'installazione è realizzata appunto con delle vele usurate di piccole imbarcazioni delle scuole nautiche di Terracina ed è stata proposta dall'autrice al Lago di Paola a Sabaudia l'estate scorsa nella rassegna d'arte estiva "OdisSea Contemporanea".

"Un viaggio onirico dove le scene si susseguono apparentemente senza logica. Ai navigatori che impostano la rotta il vento fa sentire la sua voce."

(Alessandra Chicarella)

Il progetto "Vele Pindariche" proviene dalla mostra diffusa nel Conservatorio di Latina Ottorino Respighi e trascina con sé per l'inaugurazione di venerdì 10 alle 18:00 una performance musicale di Gianluca Bove che eseguirà un breve medley con la chitarra elettrica.