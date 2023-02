L'Associazione Commercianti del Centro di Cisterna hanno addobbato le strade Corso della Repubblica con centinaia di cuori colorati ed un "mega cuore" in Piazza Saffi, opera dell'artista Francesca Contarino e dei ragazzi dell'Associazione Andromeda, per festeggiare San Valentino. Il tutto con la collaborazione degli Hawana Family che ha realizzato i cuori che ogni negoziante esporrà davanti al proprio esercizio commerciale.



La Presidente dell'Associazione Valentina Iona si dice soddisfatta: "San Valentino è una ricorrenza che nasce dal martirio di di chi oggi è il Patrono dell'Amore. Una ricorrenza religiosa, sempre più diffusa e diventata ormai simbolo universale dell'amore. In cui gli innamorati, anche con un semplice pensiero, rinnovano il loro legame. E' un momento, non neghiamolo, importante anche per le attività, che possono offrire un momento indimenticabile con il regalo giusto, con una cena romantica o con una semplice e gradevole passeggiata nel proprio centro città. Un giorno in cui si rinnovano i propri sentimenti per il partner, o chissà, potrebbe diventare il momento giusto per far sbocciare un nuovo amore. Quello che è successo in questi giorni, non ci ha scoraggiato, perché l'amore è più forte. L'amore non è solo la felicità di una coppia, ma un modo di vivere e affrontare la vita. L'Amore è Universale. L'Amore universale non ha forme specifiche, né orientamenti. L'amore è unione di intenti e positività in tutto ciò che facciamo. Tutti vogliamo dare e ricevere amore e nel nostro piccolo siamo pronti a regalarvelo. Ringraziamo gli Hawana Family, Francesca Contarino e l'Associazione Andromeda, per l'Amore con cui si sono dedicati a questa ricorrenza, e ringraziamo in anticipo chi vorrà passare con noi un caloroso San Valentino. Sperando di potervi regalare il pensiero giusto per il vostro partner e le vostre famiglie."