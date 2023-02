Si è concluso domenica il Music Day Roma, appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica e dei dischi in vinile. Sono state due giornate molto intense, animate da numerosi ospiti e altrettanti eventi, come la presentazione della nuova colonna sonora del film "Squadra Antigangsters" firmata dai Goblin. A parlarne il presidente della Cinevox Franco Bixio, Claudio Simonetti e Fabio Pignatelli. È stata una piacevolissima anteprima, con il produttore Renato Marengo e il direttore di Prog Italia Guido Bellachioma nel ruolo di moderatori dell'incontro che ha acceso i riflettori sulle musiche iconiche della band romana, "un saggio di gran classe di sonorità anni ‘70, dal funky alla bossa".

Sempre nella prima giornata, ha riscontrato un ottimo successo la presentazione del cd numerato del compositore Vito Lo Re, disco che include le colonne sonore da lui composte per "Io sono l'abisso" e "La ragazza nella nebbia" di Donato Carrisi. Sul palco con Lo Re, il musicista Fabrizio Campanelli, il supervisore del progetto Claudio Fuiano e Luca Di Silverio dell'etichetta Digitmovies che pubblica il Cd Audio. "È un piacere e un onore per me presentare al Music Day Roma questo progetto a cui tengo personalmente", ha dichiarato Lo Re accolto con entusiasmo dal direttore artistico della manifestazione, Francesco Pozone. Hanno moderato l'incontro il criticolo musicale Gabriele Antonucci e il giornalista Giuseppe Costigliola. A tutti coloro che hanno acquistato il cd, è stata data in omaggio copia della prima pagina dello spartito su pergamena (disponibile in sole 100 unità) de "La mia Queen", canzone originale del film "Io sono l'Abisso", con le firme degli autori e dei produttori Lo Re e Campanelli, unicamente a quella di Shoker MC (all'evento assente giustificato), interprete del brano. Disponibile anche una copia unica rilegata delle partiture originali realizzate da Lo Re per "Io sono l'Abisso", "La ragazza della nebbia" e "L'Uomo del Labirinto". Protagonisti del Music Day Roma anche Paolo Maiorino con il suo libro originale dedicato a Lucio Dalla; Fabio Liberatori co-fondatore degli Stadio che ha presentato inoltre il nuovo album della ricostituita Reale Accademia di Musica, "Lame di luce" (Sony Music), e la band Il Muro del canto, che ha scelto la manifestazione romana per la presentazione del suo "Maestrale".

La due giorni è stata ospitata negli spazi eleganti dell'Hotel Mercure, tra i tanti ospiti anche il regista Stefano Calvagna che ha presentato in anteprima nazionale il cofanetto in DVD della trilogia "Baby Gang", "Cattivi & Cattivi" e "Si Vis pacem Para bellum" alla presenza di alcuni degli attori del cast; il cantante Lanfranco Carnacina e il compositore Marco Werba.