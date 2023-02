Ritorna il Carnevale a Formia, che si svolgerà nelle giornate di sabato 18, domenica 19 e martedì 21 febbraio. Si assisterà ad una serie di iniziative, per grandi e piccoli, in un'atmosfera che ripercorrerà lo stile vintage, la moda e la musica dagli anni ‘20 agli anni ‘90. L'animazione delle scuole di ballo sarà il fulcro delle parate carnevalesche che si terranno domenica 19 e martedì 21 febbraio. Le sfilate partiranno da Piazza Mattei percorrendo Via Vitruvio con arrivo nella centralissima Largo Paone, dove si darà libero sfogo alle performance collettive. La sfilata di chiusura del Carnevale di martedì 21, oltre alle coreografie dei gruppi mascherati, vedrà la passerella dei carri allegorici che culminerà in una grande festa in Largo Paone. Un bellissimo momento di allegria e di condivisione.

"Voglio esprimere il più sentito dei ringraziamenti a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione del programma – commenta il sindaco Gianluca Taddeo - Il Carnevale è un'occasione di svago ma anche un importante strumento di promozione territoriale. Per questo abbiamo voluto coinvolgere la città, i borghi e le periferie avviando un percorso di dialogo. Il metodo del confronto dà sempre ottimi frutti".

Un calendario ricco e variegato per tutte le fasce d'età.

"Una tradizione amata e attesa da tutti - prosegue il sindaco - Sono certo che le tre giornate richiameranno in strada tante persone, pronte a divertirsi e a stare insieme nello spirito di una festa che, con l'impegno collettivo, sta ritornando ai fasti di un tempo. Ci auguriamo tanta partecipazione e spensieratezza soprattutto dai più piccoli e dalle famiglie, con artisti di strada, musica e le associazioni in maschera a far rivivere la nostra comunità".

Parte attiva è stata la Pro Loco città di Formia, a cui è affidata l'organizzazione, il 19 e il 21 febbraio, delle sfilate degli artisti mascherati, dell'animazione danzante delle associazioni ed enti parrocchiali, che culmineranno nella sfilata per le vie della città dei tradizionali carri, a cui si aggiungeranno quelli del vicino comune di Santi Cosma e Damiano.