Si aprono le porte del D'Annunzio domani per la Cenerentola di Zaches Teatro che in scena alle ore 18 sarà anticipato da un momento di festa con i bambini invitati a recarsi nel foyer già dalle ore 16 in attesa dello spettacolo, in compagnia di Chiara Agresti e dell'Associazione "Tre mamme per amiche" che li faranno giocare in un luogo che spesso li esclude ma che appartiene anche a loro, uno spazio della comunità, anche "esercizio di crescita civile".



Ci sono intanto delle novità relative al cartellone presentato in una conferenza stampa nei giorni scorsi da Clemente Pernarella nel suo ruolo di presidente dell'Associazione Lestra, Vincenzo Berti, Ceo dell'agenzia Ventidieci da lui creata con Gianluca Bonanno, dal dirigente del Servizio Cultura Marco Turriziani per il Comune, e dall'Amministratore Delegato dell'Atcl Luca Fornari insieme alla direttrice artistica Isabella Di Cola.

Si aggiungono due date. Il 27 maggio arriva a Latina Francesco Cicchella in "Bis!", protagonista di un one man show esilarante, nel quale si ritroveranno i suoi cavalli di battaglia, come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri, Non mancheranno performances completamente inedite. Sul palco con l'artista partenopeo, che firma anche la regia, ci saranno Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Produzione: Top Ag­ency Music & AG Spettacoli

Biglietti in vendita su Ticketone.it.

L'altra novità è la seconda data, a grande richiesta, per Maurizio Battista.

Dopo quella già annunciata del 28 aprile, è stata comunicata ieri quella del 27 aprile. L'appuntamento è con "Ai miei tempi non era così…", una riflessione nello stile del comico romano, sul passato e sul presente e su tanti altri temi come la felicità, il tutto in un precisissimo "slalom" per non urtare i paletti dell'ipocrisia e dell'ignoranza, issati dall'epoca attuale.

A tale proposito la sala del teatro riprodurrà una sala cinematografica di tanti anni fa - leggiamo sulle note di spettacolo -, nella quale, attraverso la proiezione di vecchi film, capiremo come di questa presunta modernità ci siamo fatti appunto un "film" che non corrisponde ai nostri bisogni reali e che ci fa dire spesso "... Ai miei tempi non era così".

Anche in questo caso i biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone.it.