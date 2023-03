Prosegue oggi la due giorni di musica promossa dal Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, iniziata ieri all'Auditorium Roffredo Caetani con una full immersion nella musica classica polacca, grazie alla realizzazione del cosiddetto "Progetto Rutkowski". Un concerto che si è tenuto in spazi dove da anni si è instaurata una proficua collaborazione, dove infatti le performance dei musicisti vengono incorniciate nelle installazioni e mostre curate da Mad, Museo d'arte diffusa ideato e diretto da Fabio D'Achille.

E proprio in questo scambio di sinergia culturale si pone l'iniziativa in programma per oggi alle 18, in una location diversa, lo Spazio Latinadamare in Via XVIII Dicembre 124. In occasione del finissage della mostra "Vele pindariche" di Alessandra Chicarella, arte contemporanea, installazioni e acrilici su... vela a cura di Fabio D'Achille, si terrà un concerto del Trio d'arpe del Conservatorio Respighi che vedrà impegnate Lucia Bova, Lucrezia Piccolo, Kristina Petric. Lucia Bova è docente di arpa al Conservatorio di Latina, dove negli scorsi anni ha organizzato diversi concerti che hanno visto l'arpa classica, celtica e addirittura rock, sia come solista che in formazione. La diffusione dell'ascolto di questo strumento fino a qualche tempo fa era riservata solo a pochi addetti ai lavori, ma grazie anche a iniziative come questa le cose stanno cambiando.