C ontinua l'avventura del progetto «Alla ricerca dei Tesori pontini» nelle scuole di Latina e Provincia. L'ideatore del progetto Alberto Reggiani sta portando Enea e Orazio e le curiosità storiche e culturali del loro viaggio all'interno della provincia di Latina negli istituti che hanno aderito all'iniziativa, preparando i ragazzi alla gare scolastiche e a quella finale di Piana delle Orme. Quest'ultimo uno step ormai tradizionale e di successo per un progetto che a ogni edizione raccoglie numeri importanti. Nei giorni scorsi a conoscere alcune domande su cui esercitarsi sono state le classi aderenti della secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo "Giovanni Cena" di Latina che ha sempre aderito con entusiasmo all'iniziativa, con ampia partecipazione degli studenti della scuola primaria e secondaria e che anche quest'anno vuole impegnarsi per il contest finale. Una partecipazione sempre attiva e fortunata quella del Cena: nella precedente edizione l'Istituto si è classificato al 1° posto vincendo i 3 viaggi messi in palio, mentre nella prima edizione del concorso si è classificato quinto con la soddisfazione di vedere assegnato il primo viaggio estratto all'alunno Giorgio Piva che volò con tutta la sua famiglia a Disneyland Paris. Altra scuola, altra tappa: quella della scuola primaria di Borgo Vodice che fa parte dell'IC Giulio Cesare di Sabaudia, con studenti curiosi e molto preparati accompagnati dalla professoressa Laura Elmonetto. A loro Reggiani ha ricordato i protagonisti principali dell'album e ha spiegato anche che gran parte degli istituti sono intitolati a questi personaggi. Tra questi proprio l'istituto Giulio Cesare di Sabaudia e poi Giovanni Cena, Natale Prampolini, Giuseppe Giuliano, Frezzotti-Corradini, Aldo Manuzio di Latina, Donna Lelia Caetani di Sermoneta, Cesare Chiominto di Cori, Orsolino Cencelli di Sabaudia, Errico Amante di Fondi, Vitruvio Pollione di Formia, Antonio Sebastiani di Minturno.