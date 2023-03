Enrico Zanisi al piano, Giulio Scianatico al contrabbasso e Valerio Vantaggio alla batteria: un trio di giovanissimi musicisti che tornano a Latina, ospiti della 52nd Jazz di Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi.

Un programma composto da standard della tradizione jazz e da composizioni originali di Zanisi, attraverso percorsi musicali sempre all'insegna dell'improvvisazione e dell'interplay.

Enrico Zanisi, diplomato in pianoforte presso il Conservatorio de L'Aquila e laureato in Jazz al Conservatorio di Frosinone, inizia giovanissimo a suonare il piano. A 8 anni già strimpella pezzi composti in autonomia. Dopo avere provato con il classico capisce subito che la sua passione è il jazz. A soli 15 anni l'ammissione al Siena Jazz che segna, poi, il suo percorso. Prima lo studio con grandi Maestri, poi i corsi estivi della Saint Louis e ancora l'Umbria Jazz dove ottiene una borsa di studio per frequentare il Berklee di Boston studiando con Kenny Werner, Marvin Stamm, Joey Calderazzo, Phil Markowitz, Larry Grenadier e tanti altri giganti del jazz. Inizia a vincere premi e borse di studio in giro per il mondo, nel 2009 viene ammesso alla Manhattan School of Music di New York e nello stesso anno incide il suo primo disco. All'attivo numerose collaborazioni importanti e altri dischi, poi, nel 2012 il prestigioso premio Top Jazz come Miglior Nuovo Talento.

Giulio Scianatico, contrabbassista e anche lui giovanissimo, ma già con diverse esibizioni in prestigiosi Festival in Italia e in Olanda. Ha partecipato a numerosi workshop tra cui quelli presso il Berklee College of Music di Boston e presso la Collective School di New York. Grazie all'esperienza americana il giovane contrabbassista ha avuto modo di confrontarsi e studiare con musicisti di fama mondiale tra cui Doug Weiss, Aaron Goldberg, Kurt Rosen e tanti altri. Vanta collaborazioni con numerosi alcuni grandi jazzisti americani.

Valerio Vantaggio, laureato al Conservatorio di Frosinone in batteria jazz, è attivo nel panorama musicale romano, italiano e internazionale. Dall'inizio della sua carriera ha collaborato con numerosi artisti di rilievo tra cui Dave Liebman, Jesse Van Ruller, Fabrizio Bosso e Maurizio Giammarco; ha registrato numerosi dischi e mostrato il suo talento esibendosi su prestigiosi palchi nazionali come l'Auditorium Parco della Musica di Roma, Casa del jazz, Villa Celimontana e nei più importanti jazz club della capitale e d'Italia. Al suo attivo anche numerosi tour internazionali.

E anche per il mese di marzo prosegue la collaborazione tra la 52nd Jazz e MAD, Museo d'Arte Diffusa di Fabio D'Achille. Al Geena in mostra i cartoons dell'artista di Latina, Fabrizio Gargano. Nel 2019 pubblica il suo primo romanzo a fumetti: "30 Giorni, storia di una schizofrenia". Da quel momento la sua carriera passa per il famoso "Comicon di Napoli" e il "Lucca Comics and games" e altri importanti rassegne d'arte internazionali. Tutti i suoi lavori sono disponibili sul sito www.fabriziogargano.it

Ricordiamo che per prenotare, o per tutte le info sui concerti, si può scrivere su WhatsApp al numero 350 1843609 oppure si può visitare il sito www.52jazz.com o le pagine social della 52nd Jazz.