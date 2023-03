Appuntamento culturale oggi con un focus sulla figura di Gabriele D'Annunzio soldato. A narrare le imprese e le gesta del "poeta- soldato" sarà l'avvocato Cesare Bruni, grande appassionato di storia e uno tra i più noti collezionisti di preziosi oggetti e scritti appartenuti al vate.

Il relatore mostrerà ai presenti anche il materiale accumulato negli anni, soprattutto documenti autografi di Gabriele D'Annunzio e oggetti del periodo, come cartoline e volantini. L'appuntamento culturale si inserisce nella più articolata manifestazione dal titolo " Lunedì in storia" a cura di Cesare Bruni e Mauro Corbi, rassegna completamente gratuita che si tiene nello Spazio eventi del Mug Museo Giannini di Latina in Via Oberdan13.