Il team della UK Pizza Federation ha partecipato al Campionato del Mondo a squadre di pizza, tenutosi a Palermo il 6 e 7 marzo 2023, portando a casa il primo premio nella categoria di pizza alla pala Romana. La squadra ha anche ottenuto un risultato eccezionale arrivando al quarto posto come team. Il team leader Emilio Giacometti ha guidato la squadra composta dal Supervisor Franco Scanavini di Pontinia e dagli chef Gabriele Reina, Luigi Cellini di Sonnino, Luca Recchiuti di Pontinia titolare del ristorante pops e Manuel Giacometti. Le gare si sono svolte presso l'Expocook di Palermo, grazie all'organizzazione di Enrico Bianchini, e la squadra ha rice vuto il supporto tecnico del Molino Naldoni, che ha fornito le farine di qualità superiore utilizzate per la creazione delle pizze premiate. Il team della UK Pizza Federation è estremamente orgoglioso del risultato ottenuto al Campionato del Mondo a squadre 2023, e desidera ringraziare tutti coloro che hanno supportato e sostenuto la squadra durante questa esperienza indimenticabile.

