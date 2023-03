Domenica al Geena, ospiti della 52nd Jazz di Erasmo Bencivenga, Nicola Borelli e Giorgio Raponi, arrivano Giorgio Cuscito al piano, Giuseppe Talone al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria.



Sul palco Giorgio Cuscito pianista, sassofonista, compositore e arrangiatore, famoso anche per avere fatto parte degli "SwingManiacs" di Renzo Arbore. Numerose le sue collaborazioni con i grandi del jazz tradizionale e nell'ambito del mainstream con musicisti del calibro di Tony Scott, Bucky Pizzarelli, Kenny Davern e Bob Wilber. Ha fondato e dirige la Swing Valley Band, orchestra che punta al mondo del Lindy Hop internazionale, recentemente scelta dall'Umbria Jazz per rappresentare lo swing italiano a livello mondiale. Nel 2010 la vittoria al Jazzit Awards come miglior vibrafonista italiano, poi, nel 2014 la targa di Ambasciatore dello swing a Roma. In Italia famose le sue collaborazioni con Bruno Lauzi e Gigi Proietti.



Ad affiancarlo una pietra miliare del jazz italiano, Lucio Turco, batterista e storico musicista nell'ensemble di Romano Mussolini. Turco ha collaborato con leggende della musica come Chet Baker e Dexter Gordon, solo per citarne qualcuno. E' stato più volte ospite della 52nd Jazz esibendosi con Erasmo Bencivenga al piano e Nicola Borrelli al contrabbasso.



Giuseppe Talone, contrabbassista, si è specializzato in basso elettrico e contrabbasso presso il St. Louis Music Center di Roma sotto la guida di rinomati maestri. Nella sua carriera ha partecipato a diversi eventi nazionali e internazionali. Ha pubblicato numerosi dischi e ha preso parte a una stagione teatrale sotto la regia di Gigi Proietti. Numerose le sue partecipazioni anche a programmi televisivi come la Serie Tv "Cuccioli", per la regia di P. Poeti, e alla trasmissione di Pino Insegno "Insegnami a sognare".



E prosegue anche la collaborazione tra la 52nd Jazz e MAD, Museo d'Arte Diffusa di Fabio D'Achille. Al Geena sarà possibile vedere i cartoons dell'artista di Latina, Fabrizio Gargano.



Ricordiamo che per prenotare, o per tutte le info sui concerti, si può scrivere su WhatsApp al numero 350 1843609 oppure si può visitare il sito www.52jazz.com o le pagine social della 52nd Jazz.