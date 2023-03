Torna a Latina, ospite della 52nd Jazz, Val Coutinho, la grande cantante brasiliana protagonista, tre anni fa, nella prima edizione del Ninfa Jazz.

Il concerto di domenica sarà uno splendido viaggio attraverso i più importanti autori che hanno reso grande la musica brasiliana da Jobim a Vinicius De Moraes.



Ad accompagnare la splendida voce di Val Coutinho ci saranno Enrico Bracco alla chitarra, Erasmo Bencivenga al piano, Nicola Borrelli al contrabbasso e Giorgio Raponi alla batteria.



Val Coutinho nasce, nel 1976, nella città di Nova Iguaçu, 40 Km da Rio de Janeiro. Inizia fin da piccola a cantare in chiesa con la sua famiglia; a diciassette partecipa alle manifestazioni musicali nella sua città. A vent'anni entra nella Scuola di Musica Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dove prende lezioni di canto e percussioni dedicandosi agli studi sulla musica popolare brasiliana. Lì vince anche un festival come miglior cantante con un pezzo inedito. Val capisce che è la strada che deve seguire. Nel 2008 si trasferisce in Italia più precisamente a Imperia, in Liguria, dove inizia una nuova tappa nella sua vita. Inizia a collaborare con il "Conjunto Choro Carioca", guidato dal chitarrista Filippo Tarditi, gruppo che ha come repertorio il chorinho, un genere di musica brasiliana nato nel XIX secolo. Ha collaborato con numerosi musicisti tra i quali Alessio Menconi, Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Taufic, solo per citarne alcuni.



Domenica sera sarà accompagnata dalla resident band formata da Erasmo Bencivenga, Nicola Borrelli e Giorgio Raponi della 52nd Jazz.



"Siamo orgogliosi di riavere sul palco con noi Val Coutinho – affermano – che oltre ad essere una grande cantante è anche una cara amica per tutti noi. La stagione invernale della 52nd Jazz terminerà ad aprile e sono ancora tanti gli appuntamenti in programma all'interno del Geena di Latina che vogliamo ringraziare per avere deciso di ospitare i nostri concerti. Un bilancio positivo anche per questa stagione – spiegano Bencivenga, Borrelli e Raponi – con numerosi sold out registrati. Finiti i concerti ci dedicheremo all'organizzazione della stagione estiva che, anche quest'anno, si svolgerà all'interno del bellissimo Giardino di Ninfa. Sarà un'altra stagione – assicurano – piena di grandi artisti nazionali ed internazionali. Ringraziamo i tanti appassionati di jazz che, anche questa volta, non ci hanno fatto mancare la loro vicinanza partecipando, sempre numerosi, ai nostri appuntamenti. Ringraziamo anche Fabio D'Achille che, per tutta la durata di questa stagione, continuerà ad accompagnarci con i suoi artisti".