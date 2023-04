Dopo il successo dello scorso maggio 2022, sono aperte le iscrizioni della seconda edizione della CSC Student Marathon, la corsa non competitiva sulla doppia distanza di 3 km ed 1 km, promossa da Città Sport Cultura APS ed organizzata dall'Asd In Corsa Libera ed OPES Comitato Provinciale di Latina. La CSC Student Marathon, patrocinata già da Comune di Latina, Provincia di Latina, Regione Lazio e Coni Lazio, si svolgerà sabato 20 maggio 2023 dalle 09.30 e sarà dedicata a tutte le scuole ed università di ogni ordine di grado della Provincia di Latina, con una formula ideata per promuovere lo sport e sostenere la cultura.



Sono tantissime le persone attese nel cuore della città, per un appuntamento dal grande potenziale, che al suo esordio ha registrato ben 1.500 iscritti tra studenti, genitori, accompagnatori, docenti. Un modo innovativo di stimolare i giovani e di sostenere le fonti dell'istruzione grazie alla "formula unica" adottata che restituisce la metà della simbolica quota di partecipazione attraverso veri e propri buoni acquisto. Basti pensare che nell'edizione uscente sono stati donati migliaia di euro in buoni acquisto per materiale didattico, tecnico sportivo, igiene degli ambienti, noleggio pullman e attività formative.



"Dopo il grande successo dello scorso anno, anche quest'anno, organizziamo la seconda edizione della CSC Student Marathon nella speranza che anche chi non ha avuto modo di partecipare alla prima edizione colga questa opportunità offerta dalla nostra associazione e voglia insieme a noi sostenere attraverso la maratona, lo sport, la cultura e le scuole. "- commenta il segretario generale di Città Sport e Cultura Stefano Pedrizzi -



Potranno prendere parte alla corsa, che si svolgerà a Latina con partenza da Piazza del Popolo, tutti gli studenti delle classi elementari, medie ed i loro accompagnatori (insegnanti, genitori, familiari), oltre che gli studenti delle scuole superiori ed universitari della Sapienza Polo Pontino. Due i tracciati cittadini proposti con percorso interamente chiuso al traffico: 3 km per le università e le scuole superiori ed 1 km per le medie e le elementari.



"Un successo quello dello scorso anno, che ha premiato gli sforzi organizzativi profusi, a testimonianza del fatto che creare momenti dedicati ai giovani, significhi investire nella comunità sportiva del domani – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera – Anche quest'anno siamo pronti a dare il massimo per la riuscita dell'evento che, inserito nel contesto dei tre giorni della Festa dello Sport e con la corsa nazionale Fidal Mezza Maratona di Latina del 21 maggio, amplifica ancor più il potenziale dell'offerta sportiva di Latina."



La CSC Student Marathon si disputerà infatti all'interno della "Festa dello Sport", rinomata kermesse di tre giorni realizzata presso il Campo Coni di via Botticelli ed in concomitanza con la corsa podistica tappa Bronze Fidal, Mezza Maratona di Latina di domenica 21. In questi 3 giorni dal 19 al 21 maggio, si susseguiranno esibizioni, musica, spettacoli, prove e tanto altro. Un villaggio dello sport a cielo aperto, in cui la CSC Student Marathon ha trovato la sua perfetta collocazione.



Ad impreziosire l'evento, per questa seconda edizione ci sarà la partecipazione dei giovani di "Special Olympics Italia", la più grande organizzazione sportiva al mondo per le persone con disabilità intellettiva.

Confermata la partecipazione straordinaria dell'associazione "Fair Play" (Associazione Benemerita riconosciuta dal Coni), del grande atleta, campione e testimonial Luca Zavatti e dei suoi giovani atleti.



Per iscriversi alla corsa che passerà per il centro città, ci sarà tempo fino alla mezzanotte del 17 maggio 2023 al seguente link, https://www.cittasportcultura.it/studentmarathon/ con una sezione dedicata al singolo ed una dedicata alle scuole.