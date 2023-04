Scuola, informazione e territorio, una triade sostenuta dal gioco e dalla condivisione. Una ricetta vincente da molti anni quella del progetto «Alla ricerca dei tesori pontini» promosso da Giornalisti Indipendenti, gruppo editoriale del quotidiano Latina Oggi, in collaborazione con la Esseci Cooperativa Editoriale e patrocinato da Regione Lazio e Provincia di Latina. ovvero quello di far conoscere quanto di più bello ha il nostro territorio. Oggi ci sarà l'atto finale nel contest finale di Piana delle Orme dalle 9:30 in poi. Una grande festa che coinvolge diciotto scuole partecipanti, oggi presenti a Piana delle orme, distribuite in 30 plessi, con quasi 1200 alunni che hanno partecipato al progetto da novembre ad oggi. Il contest finale si snoda lungo una giornata di sfilate, competizioni, giochi e premiazioni. Un modo ormai consolidato per concludere il viaggio di Enea e Orazio, i nostri esploratori, che attraverso i contenuti della nuova edizione dell'album di figurine di quest'anno, hanno accompagnato centinaia di studenti alla scoperta di storie e aneddoti sul loro territorio, guidati dai docenti e dallo staff della Esseci Cooperativa Editoriale di Alberto Reggiani.

Nell'album viene descritto, attraverso una narrazione semplice ma esauriente, il viaggio di Enea e del suo cane Orazio, che tramite un articolato itinerario nelle varie zone della provincia, ne scoprono le molteplici ricchezze, quelle che la rendono un territorio unico in Italia dal punto di vista storico, geografico e climatico, valorizzandone gli aspetti legati a storia, tradizioni, miti e leggende. Un territorio vasto, con tanti scorci da scoprire, da vivere. Con panorami mozzafiato da ammirare e con tradizioni secolari da conoscere. Questo il programma della giornata: dalle 8.30 alle 9.30 ci sarà l'arrivo e l'accoglienza delle scuole, dalle 10 alle 10:30 la sfilata delle scuole, dalle 10:30 alle 11 l'inno nazionale e il saluto delle autorità. Alle 11:30 e fino alle 11:40 ci sarà la prima gara con la prova fotografica, dalle 12 alle 12 e 20 la seconda gara sulla prova storica e dalle 12:40 alle 13 la terza gara sulla prova tradizioni. dalle 13 alle 14:45 ci sarà la pausa pranzo con l'intrattenimento degli sponsor mentre dalle 15 alle 15;20 si svolgerà la quarta gara sulla prova geografica e dalle 15;40 alle 16 la quinta e ultima competizione di cultura generale. Alle ore 16.45 ci sarà la proclamazione dei vincitori, l'estrazione e la festa finale. Altro momento molto atteso nella festa di Piana delle Orme sarà l'estrazione del nome vincitore tra tutti quelli che nei mesi di novembre e dicembre hanno raccolto le figurine forziere per avere la possibilità di partecipare alla vincita di un fantastico viaggio per 3 persone a Disneyland Paris.

Ecco le scuole partecipanti: Matteotti e Toscanini di Aprilia, Prampolini Podgora - Montello, Frezzotti Corradini, Giovanni Cena e Don Milani di Latina, la Lelia Caetani di Norma - Doganella, la Pacifici De Magistris di Bassiano, la San Tommaso di Priverno - Ceriara - Prossedi, l'Ic Roccagorga Maenza, la Giulio Cesare di Borgo Vodice, la Milani di Fondi, la Carducci di Gaeta, la Vitruvio Pollione Formia, la Emilio Scauro di Scauri, la Secondaria Sebastiani di Minturno, la Secondaria Rossi di SS Cosma e Damiano - Grunuovo, la Petronio di Castelforte.