Un panino e un cognome che hanno fatto storia del capoluogo pontino. Basta dire Pacchiarotti, a Latina, che per tantissimi ormai ex giovani si apre il cassetto della memoria. Dagli anni '70 fino ai primi anni '90 recarsi in via Duca del Mare, in pieno centro a Latina, i panini di Enzo erano diventati un vero e proprio rituale. Molto più di una semplice merenda. Nel suo negozio sono passati tutti, finché nel 1994 Enzo ha deciso di andare in pensione per dedicarsi alla sua famiglia, prima di lasciare l'affetto dei suoi cari nel 2014. La sua famiglia che ora vuole ricordarlo con un evento a sfondo benefico.

"A titolo commemorativo noi figli del mitico Pacchiarotti abbiamo organizzato un evento nel quale, a distanza di quasi 30 anni, a Latina si rifaranno i panini Pacchiarotti - scrivono sui social - Alla chiesa Immacolata di sabato 20 maggio 2023 dalle ore 18 fino a quando ci va. L'incasso sarà devoluto per la ricerca della cura della SLA.