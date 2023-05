"I custodi del tempo" tornano con un nuovo viaggio che tra immagini e parole racconta un'altra pagina di storia del territorio pontino. Domani alle ore 17,30 all'Auditorium San Michele Arcangelo sarà proiettato il corto che durerà 43minuti.

Il lavoro è stato realizzato grazie alla collaborazione dell'associazione sportiva dilettantistica Gruppo Volo RC Fenice, associazione che si occupa di aeromodellismo e mira a promuovere disciplina aeronautica in tutte le sue forme.

"Non è stato semplice raccontare una storia di cui oggi rimane cosi poco da mostrare. - spiegano - Il problema è stato quello di raccontare una struttura di cui oggi non esiste più nulla o quasi. Oggi ci sono terre coltivate e dall'alto si può individuare solamente il perimetro di quella realtà. Le riprese sono state realizzate con droni professionali e con altre attrezzzature come Steadycam e stabilizzatori professionali per riprese molto dinamiche".