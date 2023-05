Domani, 13 Maggio 2023, Vinileria cambierà sede. E' tutto pronto e, a partire dalle ore 17, si terrà l'inaugurazione del nuovo punto vendita di Viale IV Novembre (angolo Piazzale dei Bonificatori 12), il terzo aperto con lo stesso marchio in città dal 2014. Vinileria è nata da un'idea di Alberto Dalla Libera che già da diversi anni si occupava di musica e, soprattutto, di dischi in vinile. Se quasi nove anni fa il progetto sembrava addirittura anacronistico, nel tempo gli appassionati, gli amanti della musica e dei supporti in vinile sono aumentati coinvolgendo anche coloro che non si erano mai avvicinati prima ai dischi. Così VInileria è cresciuta insieme alla città che, probabilmente, sentiva l'esigenza di un nuovo punto di riferimento per la musica dopo l'uscita di scena di altri storici negozi di dischi. L'idea è nata "sulla strada", grazie ai mercatini, soprattutto quello di piazza del Popolo (Alberto è stato il primo ad avere un banchetto con in dischi già all'età di 15 anni), alle fiere specializzate, luoghi che hanno rappresentato un vero e proprio banco di prova per quello che sarebbe stato il progetto avviato poi nel 2014 nella prima sede di via Ezio.

"Abbiamo lasciato la storica sede di Corso Matteotti con il magone – ha detto il titolare Alberto Dalla Libera – perché per circa sei anni è stato un punto di riferimento per tutta la città di Latina e non solo. Siamo riusciti, anche grazie a quegli spazi, ad avere una maggiore visibilità e possibilità di esposizione, ma era giunto il tempo di attivare la terza fase del progetto, ovvero il trasferimento del negozio in centro. Il locale che ospiterà la nuova Vinileria è molto ampio, luminoso e versatile. Darà maggiore visibilità alla musica e rappresenterà un nuovo spazio a disposizione degli amanti della musica, non solo quella su vinile o cd, ma anche per i musicisti e i ragazzi che hanno la necessità di farsi conoscere, esibirsi e presentare le proprie produzioni artistiche. Abbiamo infatti allestito – ha aggiunto Alberto – uno spazio dedicato alla musica dal vivo (proprio dove si trovava prima quando nei locali c'era il bar). A breve verrà reso noto il programma: chi volesse candidarsi può farlo scrivendo una email a vinileriarecords@gmail.com. Abbiamo riorganizzato l'angolo libreria e avremo la possibilità di ospitare scrittori e saggisti per la presentazione dei loro lavori su carta. Ci sarà la possibilità di ascoltare i dischi, sia su vinile che cd, di acquistare l'usato, le t-shirt e tutto il resto. Inutile dire che chi vuole trovare vinili e cd di ogni genere troverà pane per i suoi denti. Ci saranno naturalmente anche tutte le novità discografiche e un'ampia scelta di pezzi hi fi vintage e memorabilia. Insomma – ha concluso Alberto - siamo pronti, entusiasti di questo nuovo progetto che la città è curiosa di iniziare a conoscere, così come ci hanno dimostrato migliaia di persone negli ultimi giorni sui nostri social network". Durante l'inagurazione ci sarà un "Dj- set in Store" che diversi dj provenienti da tutta la provincia.