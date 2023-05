La prima edizione della Fashion Padel Cup è pronta a regalare emozioni. All'Arma Padel di via Pantanaccio, nuovissimo circolo indoor che inaugurerà anche ristorante e shop, una due giorni di padel all'insegna della beneficenza. Protagoniste le donne, pronte a divertirsi tra sport e social in una formula innovativa ideata dalla CSC, Città Sport e Cultura, nella persona di Stefano Pedrizzi. Ma oltre al campo, come detto, l'iniziativa si baserà soprattutto sull'aspetto solidale, quello che sta più a cuore al gruppo «Padeliste Anonime», società sportiva tutta in rosa nata proprio per creare un binomio vincente tra lo sport del momento e la beneficenza. In questo caso tutto il ricavato dell'evento sarà devoluto alla Susan G. Komen, onlus in prima linea nella lotta e sensibilizzazione per la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno. Per aiutare ad accrescere il ricavato non serve essere giocatori di padel o iscritti al torneo. Sì, perché tra domani e domenica, dalla mattina fino alla sera, oltre alle partite, a bordo campo e in tutto quanto il circolo Arma Padel ci sarà la possibilità di effettuare delle donazioni. Il clou dell'evento avverrà questo pomeriggio con la partita esibizione di alcuni volti vip come Jimmy Ghione, Moreno Morello e Vincent Candela che giocheranno con due campionesse di casa nostra, come la Emily Stellato, vincitrice degli Italiani, e la numero due d'Italia Erika Zanchetta. Insomma, non bisogna mancare.