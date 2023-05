Grande attesa per l'ormai ufficiale Rds Summer Festival, in programma a Sabaudia il 30 giugno e il primo luglio. Una due giorni nella nostra Città con una carrellata di star della musica pop italiana, pronte a salire sul palco che verrà installato a Campo di Marte.

Un evento gratuito rivolto soprattutto ai giovani, con grandi opportunità di lavoro per aziende locali e ragazzi sabaudiani.

"La manifestazione non sarà solo puro divertimento e una ventata di novità per la città delle Dune - spiega il consigliere delegato alle attività giovanili, Matteo Di Girolamo -. Rds Summer Festival è anche occasione di lavoro per i ragazzi del nostro territorio e per molte attività produttive locali.

L'organizzazione, infatti, - aggiunge Di Girolamo - sta cercando 70 ragazzi da assumere in occasione della manifestazione. Per candidarsi si dovrà accedere alla registrazione attraverso un link che sarà pubblicato sul sito di Rds e su quello del Comune di Sabaudia. Non solo. Secondo le stime di Rds arriveranno a Sabaudia migliaia di giovani da tutta Italia che utilizzeranno le nostre strutture albergherie, i B&B, gli affittacamere, i nostri ristoranti, i nostri bar. Un evento, anzi un grandissimo evento, che farà conoscere la nostra Città a chi ancora non l'ha mai vista e genererà un vasto indotto. In qualità di delegato alle politiche giovanili, e chiaramente da consigliere comunale di 24 anni ma, nonostante la giovane età già imprenditore, - sottolinea Matteo Di Girolamo - il mio obiettivo è quello di fare diventare Sabaudia una cittadina che possa attrarre i giovani con eventi coinvolgenti, senza dovere più sentire i miei coetanei costretti a doversi spostare dal nostro Comune per andare a trovare divertimento fuori. E non è tutto – conclude -. Insieme a tutta l'Amministrazione Mosca non trascureremo certamente il ritorno economico. Lavorare bene, con passione e con spirito imprenditoriale, sono convinto sia il modo migliore per fare ripartire l'economia di Sabaudia, tenendo sempre a cuore i ragazzi come me".