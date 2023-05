Si parte il 2 dicembre da Firenze, poi Bologna, Bari, Napoli, Padova, Torino, Milano. Il 7 dicembre a Roma, al Palazzo dello Sport. Biglietti in vendita da martedì 23 a maggio alle 13:00

L'eroe pontino della musica Indie è tornato, dopo un lunghissimo silenzio (l'ultimo post risale al settembre del 2021) mandando in delirio i suoi follower che hanno accolto la notizia con quasi 10.000 commenti - tra cui Nico Vascellari, Pinguini Tattici, Frah Quintale, Elisa fino al suo concittadino Mattia Perin - molti cuori e dimostrando all'artista un grandissimo affetto e supporto. Sono trascorsi cinque anni di distanza dall'uscita di "Evergreen", il suo ultimo album, e dopo quattro anni dall'ultimo concerto del tour.

